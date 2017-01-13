США. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в США, если президент США Барак Обама помилует информатора сайта Челси Мэннинг. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте WikiLeaks.

WikiLeaks on Twitter

«Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на выдачу в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного министерством юстиции», — говорится в сообщении.

До конца срока Обамы осталась одна неделя. С 20 января в должность вступит Дональд Трамп.

Информатора WikiLeaks, рядового американской армии Бредли Мэннинга, который позже сменил пол, арестовали в мае 2010 года. Военного обвинили в передаче 700 тыс. секретных документов, которые касались операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала видеозапись убийства мирных жителей в Ираке американскими военными.

В августе 2013 года Мэннинга приговорили к 35 годам лишения свободы. Уже в тюрьме он добился решения суда, что юридически является женщиной по имени Челси.

Напомним, Джулиан Ассанж – австралийский журналист, основавший WikiLeaks в 2006 году. Уже четыре года, начиная с 2012, он скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в сексуальных домогательствах. Свою вину Ассанж отрицает и опасается, что после экстрадиции Швеция передаст его Соединенным Штатам.