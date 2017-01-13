Ижевск. Удмуртия. Фальшивую 5-тысячную купюру обнаружили в торговом центре Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии по данному факту возбудили уголовное дело.

«В кассе супермаркета в одном из торговых центров Ижевска обнаружена и изъята денежная купюра достоинством 5 тыс. рублей с признаками подделки», - пишет правоохранительное ведомство.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьи 186 УК России.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам и должностным лицам, работающим с наличными деньгами: проявляйте бдительность при расчетах, а в случае обнаружения подозрительных купюр, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону «02» («102» – со всех мобильных).

«Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, которая вызвала у Вас подозрение. Помните, что изготовление, хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», - обращаются правоохранители к жителям республики.