Иран. Российская корпорация LADA совместно с французским концерном Renault откроют производство в Иране. Такое заявление сделал генеральный директор «АвтоВАЗа» Николя Мор, сообщает Spovi.ru.

На рынке Арабской Республики за год распространили порядка 1,4 млн автомобилей. Размер иранского рынка аналогичен российскому, но в стране существуют жестокие условия по локализации, поэтому LADA проще будет войти на рынок через партнера Renault.

За счет рынка Ирана LADA рассчитывает увеличить объемы экспорта почти вдвое. В 2015 года «АвтоВАЗ» реализовал за рубежом 28,5 тыс. автомобилей.