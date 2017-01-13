США. Президент США планирует отменить выдачу вида на жительство гражданам Кубы, которые приезжают в страну без визы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Во время президентского срока Барака Обамы между США и Кубой возобновились дипломатические отношения после практически 50-летнего перерыва. Позже на Кубу начали проникать американские компании, которые открывали на острове свои филиалы и получали разрешение на оказание услуг.

Многие жители Кубы ежегодно пытаются попасть в США, чтобы получить американское гражданство. При этом до страны они зачастую добираются на самостоятельных плавательных средствах.