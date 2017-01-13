Ижевск. Удмуртия. День российской печати отмечают журналисты Удмуртии. По данным Calend.ru, именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

В 1991 году Постановление Президиума ВС РФ № 3043-1 «О Дне российской печати» утвердило дату празднования 13 января.

По данным агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики, на начало года в регионе зарегистрировано 262 средства массовой информации. Из них 159 печатных изданий (40 журналов, 115 газет, 3 бюллетеня, 1 альманах) и 103 электронных СМИ (23 телепрограммы и телеканала, 79 радиопрограмм и радиоканалов, 1 электронное периодическое издание). В 2016 году зарегистрировано 16 радиоканалов, 2 телеканала, 10 печатных СМИ. Аннулировано 60 СМИ, которые не выходили в свет более одного года.

Республике подведомственны 36 газет и журналов, телерадиокомпания и информационное агентство. В ближайшее время появится еще одно печатное издание – воткинская газета «Вега».

В 2016 году 60-летние отметила ГТРК «Удмуртия», 15-летие – «Моя Удмуртия», 90 лет исполнилось журналу «Кенеш», 25 лет – газетам «Янарыш» и «Известия Удмуртской Республики». В этом году 100-летие отпразднует «Удмуртская правда».

Глаз народа