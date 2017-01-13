Ижевск. Удмуртия. Пассажир отечественной легковушки попал в реанимацию после аварии, которая накануне произошла в Ижевске. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель машины был лишен прав.

ДТП произошло 12 января в 17:55 напротив дома № 2 «а» расположенного по улице Выставочная.

«Водитель автомобиля «Иж-2717» - мужчина, 1976 года рождения, выехал на встречку, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением мужчины, 1977 года рождения», - пишет ведомство.

Также в результате ДТП водитель автомобиля «Иж» получил травмы, причем ни водитель, ни его пассажир не были пристигнуты ремнями безопасности.