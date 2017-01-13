Ижевск. Удмуртия. Два места для купания организуют на Ижевском пруду на Крещение. Как рассказал журналистам на пресс-конференции руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Ижевской и Удмуртской Епархии Роман Воскресенских, жители города смогут окунуться в освященную воду в ночь с 18 на 19 января.

Первая купель будет расположена в районе городского пляжа, напротив здания поисково-спасательного отряда. Проход к раздевалкам и проруби организуют рядом с кафе «Дача». Проезд к пристаням во время проведения мероприятия перекроют.

Вторая купель на пруду будет в районе туристической базы «Югдон».

Также в ночь с 18 на 19 января в церкви Державной иконы божьей матери пройдёт ночное богослужение.

Поисково-спасательная служба настоятельно просит граждан соблюдать меры безопасности при купании.

Напомним, что всего в Удмуртии организуют 50 купелей.