Ижевск. Удмуртия. Поступивший в продажу товар со сгоревшего склада «Ижтрейдинга» в Ижевске не подвергался термическому воздействию. Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин» директор по финансам и экономике торговой группы «Ижтрейдинг» Дмитрий Мельников, поступившие на прилавок продукты, абсолютно безопасны.

«Во-первых, этот товар идет отдельно. Он идет с уценкой с указанием причины. То есть там повреждение упаковки и тот товар, который продается он не подвергался никакому термическому воздействию. С обычным товаром они не смешаны, они безопасны. Здесь мы открыто говорим, что упаковка товара пострадала и потребитель в праве выбирать нужен ему такой товар или нет. Безопасность и открытость мы обеспечиваем», - рассказал Дмитрий Мельников.

По его словам, если какие-то вопросы возникают у покупателя, то «с возвратом никаких проблем не возникает».

«Но таких случаев, насколько я знаю, с уцененным товаром не было», - заключил Мельников.

Напомним, накануне, 12 января, в редакцию информагентства «Сусанин» читатель отправил несколько фотографий из магазина «три банана», на которых присутствовал уцененный товар.

Наопмним, сообщение о возгорании холодильника на товарном складе торговой группы поступило в воскресенье, 27 ноября, в 15:45 по местному времени. Пожарные выехали по вызову, которому автоматически присвоили ранг № 2. При прибытии на место, оказалось, что горят помещения склада на большой площади. На место направили оперативную группу Главного управления МЧС России по Удмуртии. 15:50 ранг пожара повысили до «Вызов №3» — потребовались дополнительные силы.

Звенья газодымозащиты, обследовавшие помещения, спасли из помещения 5 человек. Всех направили в 6-ю ижевскую городскую больницу. Один из пострадавших скончался в пути.

Локализовать пожар на складе удалось лишь к восьми вечера. К тому моменту, по сообщению Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, в тушении принимали участие уже свыше 170 человек и больше 50 единиц техники. Позднее, СК России озвучил предварительную версию причины возникновения пожара - неисправность электропроводки. Полностью ликвидировать пожар на складе удалось лишь в 1:19 ночью в понедельник, 28 ноября. Привлекались 177 человек и 51 единица техники. Представитель ГУ МЧС по Удмуртии рассказал о пожаре на Воткинском шоссе