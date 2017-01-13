Москва. Следственный комитет России и Генеральная прокуратура предложили разрешить сотрудникам ведомств получать не служебные квартиры, а выплаты для покупки жилья. Как пишет «РБК» со ссылкой на «Коммерсантъ», для этого понадобится 27 млрд рублей.

C соответствующим предложением о выделении средств к Владимиру Путину обратились генпрокурор Юрий Чайка и председатель СКР Александр Бастрыкин.

Из обращения следует, что по данным на 1 декабря 2016 года на получение квартир претендуют 3,69 тыс. сотрудников Генпрокуратуры. Для этого требуется почти 19 млрд рублей. Среднестатистическая семья сотрудников ведомства состоит из трех человек, на что необходимо около 5 млн рублей.

В Генпрокуратуре также уточнили, что расчеты сопоставимы с аналогичными правилами предоставления жилья для полицейских.

В следственном комитете жилье ожидают 3,8 тыс. сотрудников. По расчетам, для этого требуется 7,6 млрд рублей. При том, что СКР при расчете ориентировался не на семью из трех человек, а на одного сотрудника.