Ижевск. Удмуртия. 19 скульптур из льда появится в Ижевске в рамках шестого ледового фестиваля ангелов и архангелов, который посвящён празднику Крещения. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказали организаторы мероприятия.

Работа над созданием ледяных произведений искусства началась 8 января. Своё мастерство покажут 30 скульпторов из разных городов России.

Директор штаба городских проектов "ЛИФТ" Дмитрий Шевкунов рассказал, что в следующем гору фестиваль планирует выйти на международный уровень и также пригласить художников из других стран.

В этом году готовые скульптуры расположатся в Парке современного искусства, рядом с родником имени Пригова, на Красной Горке у Свято-Михайловского собора, а также в Музее воды, который располагается в старой водонапорной башне на центральной площади.

Торжественное закрытие фестиваля и открытие парка скульптур состоится 19 января в Свято-Михайловском соборе.

В Ижевск начался VI ледовый фестиваль ангелов и архангелов