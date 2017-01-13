Норвегия. Олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Тарьей Бе, болеет неизвестной болезнью дыхательных путей. Как пишет Spovi.ru, врачи не могут установить детальный диагноз спортсмена.

Из-за заболевания Бе уже пропустил несколько соревнований Кубка мира в 2016-2017 годах, но на этапе в Рупольдинге спортсмен все-таки появится.

«На текущий момент он находится в плохом состоянии и когда начинает тренировки сразу проявляется болезнь. Это очень плохо сказывается на подготовке Бе», - говорится в сообщении.

Напомним, норвежец стал чемпионом Олимпиады 2010, кроме того, в его активе 8 золотых медалей чемпионатов мира и победа на чемпионате Европы.