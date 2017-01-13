Ижевск. Удмуртия. Ближайшая неделя в Удмуртии пройдет без сильных снегопадов. Как сообщает Удмуртский Гидрометцентр, в понедельник, 16 января, похолодает до –20 градусов по Цельсию.

«Над территорией Удмуртии располагается западная периферия антициклона, давление атмосферного воздуха растет. В ближайшие дни ожидается погода с переменной облачностью без существенных осадков (местами прогнозируется слабый снег). Ветер будет наблюдаться южный до 5-10 м/с», - пишут синоптики.

Температура воздуха в выходные дни ночью составит от -10 до -15 градусов по Цельсию, местами до -18, днём до -5,-10 градусов.