Москва. Адвокат бывшего министра экономического развития России Лариса Каштанова заявила об успешном обжаловании домашнего ареста Алексея Улюкаева. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «ТАСС».

«Мы подали жалобу на решение Басманного суда», - сказала Каштанова.

Следственный комитет России объявил о задержании главы Минэкономразвития с поличным при получении взятки в 2 млн долларов 15 ноября. В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест, а президент Владимир Путин освободил его от должности «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, Улюкаев вымогал у «НК «Роснефть» деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки сделки по покупке компанией государственного пакета акций «Башнефть». «У меня имеются заболевания: атеросклероз, гипертония и заболевания, в целом связанные с сосудистой системой», - рассказал на заседании суда Улюкаев.

Позже бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву потребовалась помощь врачей «Скорой помощи».

Во вторник, 10 января, бывший глава ведомства попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, но суд ходатайство отклонил. Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева продлили до 15 мая.

После этого следственный комитет России назвал объемы арестованного имущества экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Под арест попали 15 объектов недвижимости на сумму не менее 564 млн рублей.

Общая сумма средств бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, на которую наложили арест, составила 1 млн долларов и 280 млн рублей.