Вашингтон. Массовый акции протеста готовятся в США перед инаугурацией избранного президента Дональда Трампа. Как сообщают «Известия», их участники намерены сорвать торжественную церемонию.

На 20 января (именно в этот день пройдет церемония) в Вашингтоне выдали 27 разрешений на проведение массовых акций протеста.

Сообщается, что протестовать будут, прежде всего, активисты общественного объединения Disrupt, которое тесно работает с движением за права темнокожих Black Lives Matter.

«Мы хотим заблокировать инаугурацию. Мы хотим, чтобы в городе и по всей стране вспыхнул мятеж», — заявили активисты.