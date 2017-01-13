Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии размер взносов за капремонт в 2017 году останется на прежнем уровне. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«В Удмуртии размер взноса на капремонт в 2017 году останется прежним, действующим с 2015 года: 6,70 рублей в домах без лифта и 7,30 рублей – в домах с лифтом», - говорится в сообщении, размещенном на фоициальном сайте Фонда капремонта Удмуртии.

Решение о «заморозке» тарифа приняло правительство республики. Тариф может быть увеличен лишь в 2018 году.

Напомним, ранее некоммерческая унитарная организация подвела итоги по сборам за 2016 год. Лидерами среди городов стали Можга, Воткинск и Ижевск. Общий показатель в республике закрепился на уровне 84 процентов, что выше среднего по России.