Москва. В Москве из приемной семьи сотрудники органов опеки и попечительства и полиция изъяли 12 детей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, по предварительным данным, все они инфицированы ВИЧ.

«В Москве из приемной семьи изъято 12 детей. По предварительным данным, все 12 детей инфицированы ВИЧ-инфекцией», - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются подробности инцидента. Для этого привлечены все профильные ведомства.

«Юристы аппарата уполномоченного выехали на место», - уточнили в пресс-службе.

При том, что приёмных детей семьи изъяли, один ребенок – родной, по-прежнему остался в семье.