Ижевск. Удмуртия. В Воткинске начались публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города. Об этом сообщает официальный сайт муниципального образования.

«Каждый совершеннолетний житель Воткинска имеет право и возможность принять участие в данном мероприятии. Слушания проводятся в форме собрания. Дополнительный вариант проведения публичных слушаний ещё и в форме самостоятельного обсуждения. Собрание состоится 27 января 2017 года в 18:00, в актовом зале администрации города по адресу улица Ленина, 7», - говорится в сообщении городской администрации.

Чтобы принять участие в собрании и выступить на нем, необходимо как минимум за три дня до мероприятия письменно оповестить об этом комиссию по землепользованию и застройке города (Воткинск, улица Ленина, дом 7, каб. 206).

Кроме того, необходимо пройти регистрацию участников публичных слушаний, предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и российское гражданство. Регистрация участников начнется в день проведения собрания в 17:00.

С материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства администрации Воткинска.