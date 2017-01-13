Ягул. Удмуртия. Жительница Кизнерского района может отправиться в тюрьму на 6 лет за кражу зубных протезов и продуктов из холодильника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Случай произошел ночью в одном из домов в деревне Ягул. Хозяйка дома во время совершения кражи спала.

Уголовное дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»).

По подозрению в краже задержали 49-летнюю неработающую. ранее судимую за аналогичное преступление местную жительницу.