Ижевск. Удмуртия. Порядка 170 млн рублей составляет задолженность администрации Ижевска перед организациями, которые занимаются уборкой снега на территории города. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Сергей Кабанов.

«Тут скрывать нечего. Кредиторская задолженность у нас существует, но в планах администрации города эту задолженность погасить», - сказал Сергей Кабанов.

Сумма перед каждым субподрядчиком разная. На сегодняшний день больше всего денге администрация должна генподрядчику МУП «ДРЭУ». Согласно договору, долг должны погасить до 31 января.

Всего с 1 ноября 2016 года с территории Ижевска вывезли более 76 тыс. тонн снега. Отметим, что не все дороги города предусматривают сто процентную вывозку. Полностью убирают снег с основных улиц. К таким, например, относится улица Пушкинская. Обязательно очищаются перекрестки, остановки и пешеходные переходы.

Также сегодня ведутся работы по обнаружению несанкционированных снежных свалок. Такую свалку нашли на улице Пойма. Если нарушителя не удастся установить, то снег оттуда вывезут за счет владельца земли.

Кроем того, в новогодние каникулы районные администрации проверили работу более 3 тыс. управляющих компаний и ТСЖ по уборке территорий домов от снега и наледи. Выявлено 737 нарушений, из них 44 – повторно.

Напомним, что накануне, 12 января, администрация Ленинского района Ижевска направила заявление об отзыве лицензии у ООО «Служба единого заказчика», под управлением которой находятся три многоквартирных дома. Об этом сообщает в четверг, 12 января, пресс-служба города.