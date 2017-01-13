Глазов. Удмуртия. Двух футболистов глазовского «Прогресса» вызвали в молодежную сборную России. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Вратарь Александр Костромин и полевой игрок Антон Оппер вызваны на учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России по мини-футболу», - говорится в сообщении.

Сборы пройдут с 16 по 20 января на базе в Красногорске.

Помимо Оппера и Костромина вызов в молодежную команду получили еще 3 вратаря и 13 полевых игроков. Наставником команды является Сергей Скорович.

Напомним, что в декабре 2016 года молодежная сборная России сыграла два товарищеских матча в Тегеране против сверстников из Ирана. Потерпев поражение в первой встрече (2:4), в ответной наши футболисты одержали волевую победу - 5:4.