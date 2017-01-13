Ижевск. Удмуртия. Российские военные получат опытную партию пулеметов РПК-16, созданных на концерне Калашников. Об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«РПК-16 - это проект модернизации пулеметов РПК-74. Минобороны России сформировало заказ на опытную партию данного оружия, которую Концерн «Калашников» должен будет поставить в 2017 году», – говорится в сообщении.

Отмечается, что» ручной пулемет РПК-16 является инициативной разработкой концерна.

Ранее гендиректор компании Алексей Криворучко сообщал, что специалистами «Калашникова» создан легкий пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм со сменным стволом, который «может быть использован также в качестве штурмовой винтовки». По его словам, для него был «специально разработан новый магазин повышенной вместимости – 96 патронов», который будет подходить и для автоматов, выпускаемых концерном.