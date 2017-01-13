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Жители Удмуртии в 2016 году заплатили 215 млн рублей долгов чтобы пересечь границу России

Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

Жители Удмуртии в 2016 году заплатили 215 млн рублей долгов чтобы пересечь границу России
Фото:@arzik2
судебные приставы, Ижевск, Удмуртия, долги


16:07

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в 2016 году заплатили 215 млн рублей долгов чтобы пересечь границу России. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, за 12 месяцев приставы вынесли 35 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы страны.

Так житель Игринского района оплатил 140 тыс. рублей страховых взносов и исполнительного сбора, чтобы отдохнуть в Китае. А ижевчанин ради путешествия в Чехию полностью погасил долг перед юридической организацией в размере 416 тыс. рублей.

Напомним, в рамках исполнительного производства судебный пристав имеет право применять меры принудительного взыскания в случае, если должник своевременно не оплачивает долг.

Отметим, что одна из таких мер – ограничение в праве выезда за пределы России, которая применяется при наличии задолженности в размере 10 тыс. рублей.

«Вне зависимости от суммы долга автоматически ограничиваются в праве выезда граждане, не оплатившие уголовные штрафы», - уточняют в пресс-службе управления федеральной службе. 

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