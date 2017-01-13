Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп пообещал в течение 90 дней представить доклад, в котором будут рассмотрены выдвинутые против России обвинения в хакерских атаках в США во время минувших президентских выборов. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

Donald J. Trump on Twitter

«Мои ребята получат полный доклад о хакерстве через 90 дней. Абсолютно сфабрикованные факты политическими слизняками как демократами, так и республиканцами - фальшивые новости! Россия говорит, что ничего этого нет», - написал Трамп.

Он отметил, что, возможно, эти лживые новости были распространены «разведкой, хотя она и знала, что нет никаких доказательств и не будет».