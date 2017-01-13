Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время учений спасатели вытащили из крещенской проруби манекен. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, в городе прошли учения для отработки действий при проведении купаний.

По легенде учений, из-за большого числа желающих окунуться в воду, разрушился лед у купели. Сотрудники полиции перекрыли подход к месту происшествия, спасатели ГИМС и поисково-спасательной службы отвели людей со льда на безопасное расстояние, с помощью конца Александрова вытащили на берег тех, кто оказался в воде и с помощью водолазной группы Специализированной пожарно-спасательной части обследовали купель в поисках погибших. После этого всех пострадавших доставили на берег к врачам скорой помощи.

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Напомним, что в Ижевске в этом году появятся две купели. Первая – в районе пляжа у поста спасателей, вторая – в районе туристической базы «Югдон». Всего по Удмуртии будут действовать 50 мест для купания.