Владивосток. Бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова скончалась у себя дома во Владивостоке. Об этом сообщил у себя в «Инстаграме» музыкант Прохор Шаляпин.

«Мы дружили с 1999 года, с той самой «Утренней звезды», в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были «на одной волне». Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце..» - написал Прохоров.

В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда ... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой "Утренней звезды" , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить

Как пишет Lenta.ru, причиной смерти Роштаковой стал бытовой несчастный случай. Девушка лежала в ванне и ей на голову упала полка. В доме никого не было, и никто не смог ей помочь. Тело певицы обнаружили спустя сутки.