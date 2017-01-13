Ижевск. Удмуртия. Месячная стоимость посещения в детсадах Ижевска, которые построит частный инвестор по договору концессии, может составить от 10 до 24 тыс. рублей. Об этом рассказала журналистам в пятницу, 13 января, начальник управления дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска Елена Казакова.

По ее словам, проект постановления городской администрации по заключению концессионного соглашения о строительстве двух детских садов на улице Ракетной, 9 и на Островского, 44 должен быть готов к 24 января. Саму конкурсную документацию муниципалитет может опубликовать к 15 марта. Решение о привлечении на строительство новых детсадов частного инвестора приняли на инвестиционном совете столицы Удмуртии.

«Здания имеют срок эксплуатации очень большой, более 50 лет, по техническим условия необходим снос этих зданий. Они будут снесены, на этом месте будет построен новый детский сад, современный. Город не располагает таким объемом денежных средств и привлечение инвесторов - это одна из задач, поставленных и Президентом Российской Федерации, и руководством города», - сказала Казакова.

По ее словам, строительство одного нового детсада на 220 мест и его оборудование всем необходимым может обойтись инвестору в 180 млн рублей. Срок концессионного соглашения будет зависеть от количества мест в новых учебных заведениях. По зданию на улице Ракетной он может составить 12 лет, на Островского – 21 год.

«Плата за детский сад будет определяться концессионером <…> соответственно, родители будут иметь право выбора - идти в этот детский сад или нет. Прогнозируемая плата, учитывая сложившуюся ситуацию в городе Ижевске, за услуги индивидуальных предпринимателей составляет от 10 до 24 тысяч рублей по городу Ижевску», - пояснила Елена Казакова.

Она также сказала, что детей, которые сегодня ходят в детские сады, здания которых в случае заключения концессионного соглашения снесут, распределят по другим дошкольным учреждениям после согласования этого процесса с родителями. После возведения нового здания родителям предстоит выбрать – согласиться на оплату, предлагаемую концессионером или ходить в муниципальный детсад.

Два детсада в Ижевске построят на условиях концессии

По окончанию срока концессии инвестор должен будет передать детские сады муниципалитету, либо выкупить их у города. Кроме того, если концессионер получит лицензию на осуществление образовательной деятельности, он будет иметь право на компенсацию до 40% своих трат на образовательные нужды из бюджета региона.

По словам замначальника управления имущественных отношений администрации Ижевска Ирины Стукаловой, всего в проекте передачи объектов муниципальной собственности в концессию в 2017 году городские власти вносили 5 объектов: 2 подземных пешеходных перехода на улице Удмуртской, 2 детсада и 44 гуманитарный лицей.

«У него (лицея – прим. ред.) достаточно приличный земельный участок есть на котором стоит ветхий гараж, навес. Предполагается снести эти вспомогательные объекты и построить здание мастерской, хоккейной коробки и каких-то производственных учебных помещений. Учебный корпус трогать не будут пока», - пояснила Стукалова.

Предполагается, что в случае с 44-м лицеем инвестор сможет зарабатывать деньги на оказании дополнительных услуг на построенных за его счет площадях.