Ижевск. Удмуртия. Три журналиста информационного агентства «Сусанин» получили награды за добросовестный труд в средствах массовой информации. Вручение грамот и благодарностей прошло в День прессы 13 января на ежегодном «Балу прессы».

Администрация Ижевска наградила редактора интернет-проектов Юлии Мокрушину почетной грамотой. Корреспонденты Диана Ворончихина и Яна Шамаева получили благодарность от Государственного совета Удмуртии.

Также журналистам со всей республики вручили грамоты от правительства Удмуртской Республики, агентства печати и массовых коммуникации, организации «Удмурт Кенеш», от «Института развития образования».