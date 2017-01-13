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Январь 2017
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Медведев пообещал журналистам «лайки» от властей

Также глава правительства снова заявил, что денег нет.

Медведев пообещал журналистам «лайки» от властей
Фото:пресс-служба Правительства России
Дмитрий Медведев, Правительство, СМИ, Москва


18:00

Москва. Глава правительства России Дмитрий Медведев пообещал ставить журналистам «лайки» за их работу со стороны властей. Как пишет «РБК» со ссылкой на «РИА Новости», об этом он заявил на церемонии награждения премиями правительства России 2016 года в области СМИ.

«Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только «клики», но и «лайки» со стороны власти. От нас тоже кое-что зависит — от тех, кто принимает исполнительные решения», - сказал Медведев.

Премьер-министр также добавил, что правительство «осознает ответственность» перед журналистами страны и снова сказал, что денег нет.

«Жизнь — штука сложная, а денег, как известно, нет», - сказал Медведев.

подчеркнул премьер-министр. По его словам, правительство «осознает ответственность» перед российскими журналистами.

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