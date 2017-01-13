Москва. Министерство юстиции зарегистрировало партию «Беспартийная Россия». Как сообщает «Газета.ру», по документам она появилась 23 декабря.

По словам ее представителя Александра Сафошина, учредительный съезд партии прошел еще в 2013 года, но до сих пор зарегистрировать ее не удавалось. Он также уточнил, что «Беспартийная Россия» планирует участвовать в выборах.

В программе партии сообщается, что ее социально-политическая задача - «не самой приходить всяческими методами к власти, а обеспечить формирование и проведение в жизнь влиятельного и компетентного общественного мнения».

Количество зарегистрированных партий в России, таким образом, увеличилось до 77.