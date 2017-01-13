Вавож. Удмуртия. Бешеного лосенка обнаружили на обочине дороги в Вавожском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления по ветеринарии Удмуртской Республики.
Лосенок лежал между населенными пунктами Какмож и Нижний Юсь.
«Животное было сильно ослаблено, не могло самостоятельно передвигаться, вставать, наблюдалось слюнотечение», - говорится в сообщении.
Мимо проезжающий водитель увидел лосенка и доставил его в ветеринарный кабинет. Через несколько часов животное погибло.
Управление ветеринарии напоминает, что категорически запрещается подходить к больному животному, оказывать ему помощь: прикасаться, пытаться кормить, поить.
Напомним, что недавно бешеного лося также наши на обочине автодороги Уе-Докья и Большая Докья в Вавожском районе.