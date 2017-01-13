Ижевск. Удмуртия Очередная неделя первого месяца 2017 года подходит к концу. Корреспонденты информагентства «Сусанин» по традиции подводят итоги минувших рабочих будней в видеорубрике «Пара строк».

Пара строк #1: что произошло в Удмуртии за неделю

В начале недели на севере Удмуртии столбики термометров опускались до – 40 градусов. В Глазове синоптики объявляли штормовое предупреждение.

В Удмуртии утвердили предельные тарифы за проезд по мостам через реки Кама и Буй. Цены меняются от 187 до 2300 рублей.

Порыв магистральной теплотрассы произошел в Ижевске 10 января. Ремонт длился всю ночь, его координировал специально созданный штаб. Последствия аварии устранили к утру.

В Удмуртском госуниверситете началась подготовка к выборам нового ректора. Кандидаты должны предоставить документы до 25 января.

Товары со сгоревшего склада «Ижтрейдинга» начали продавать в магазине «Три банана» в Ижевске. представитель компании заявил, что продукты не опасны для здоровья покупателей.