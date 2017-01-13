Ижевск. Удмуртия. Пользователей соцсетей из Удмуртии возмутила информация о том, что продукты со сгоревшего склада компании «Ижтрейдинг» поступили в продажу. Консервы, соки, тушенка, вино – все продается в магазине рядом с пострадавшим зданием за 30 рублей. Об этом и других новостях региона за пятницу, 13 января, расскажем в традиционном видеообзоре.

Удмуртия в минуту 13 января 2017 года

Утро пятницы-13 началось для многих десятков жителей Ижевска неприятно – в районе улицы Первомайской остановилось движение троллейбусов. Около часа понадобилось для восстановления повреждения контактной сети.

Консервы, соки, тушенка, вино – все по 30. В магазине «Три банана» выставили на продажу продукты со сгоревшего склада «Ижтрейдинга». Представители компании утверждают, что повреждена только упаковка, сами продукты в пожаре не пострадали и абсолютно безопасны.

40-летний мужчина без прав и ОСАГО сел за руль ижевского пикапа и едва не погубил своего 20-летнего пассажира. Безответственный водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Фольксвагеном».

Два детских сада в Ижевске отдадут в концессию. Плата за их посещение может составить от 10 до 24 тысяч рублей в месяц. Родители могут не согласиться с такой стоимостью и детей переведут в муниципальные сады.

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что Ульяну Кайшеву из Можги нужно «обкатывать», чтобы она набиралась соревновательной практики. Накануне женская сборная в эстафете финишировав на 13 позиции, показав антирекорд выступлений в 21 веке.