Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует депутат Государственного Совета Удмуртии, начальник Можгинского отделения ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Эдуард Петров. В субботу, 14 января, ему исполнился 41 год.

Также в этот день поздравления принимают заместитель главы администрации Устиновского района Ижевска Дмитрий Новокрещенов, родившийся 14 января 1983 года, и еще один депутат Госсовета республики, генеральный директор ООО «Зуринский Агрокомплекс» в селе Зура Игринского района, Елена Чиркова. Ей сегодня исполнился 51 год.

Информационное агентство «Сусанин» всем коллективом присоединяется к поздравлениям и желает именинникам семейного благополучия и дальнейших профессиональных успехов.