Свердловская область. Неизвестные в свердловской области напали на закрытый, ранее обанкротившийся химический завод. Как сообщает «Гезета.ру» со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия экстренно госпитализировали трех охранников.

«На охрану Красноуральского химзавода напали, там есть разные травмы, в том числе и огнестрельные», - сказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Он также уточнил, что люди, охранявшие здание предприятия, были без оружия, и когда они заметили, что на территорию завода кто-то проник, пытались задержать преступников, но те открыли огонь.

Сейчас полиция устанавливает подробности инцидента.