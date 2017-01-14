Голландия. Среди предметов, информации, которые изъяли у голландского журналиста Михеля Шпеккерса, нашли фрагмент кости погибшего в авиакрушении малазийского «Боинга» пассажира. Об этом заявила прокуратура Нидерландов, сообщает «Интерфакс».

Останки принадлежат человеку, чью личность установили сразу после падения MH17 под Донецком еще в 2014 году. Родственникам погибшего уже сообщили о находке.

Сообщается, что остальные изъяты вещи не имеют отношения к уголовному делу об авиакатастрофе в Донбассе.

Напомним, ранее в Амстердаме задержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерс, которые прилетели из Донбасса. Они провели там неделю и расследовали крушение малазийского самолета МН17, который разбился летом 2014 года.