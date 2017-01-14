Ижевск. Удмуртия. Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич выразил благодарность генеральному директору агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» Андрею Шутову по итогам реализации в Приволжском федеральном округе общественно значимых проектов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Благодарственное письмо пришло в начале января. В нем особо была отмечена практическая поддержка в реализации общественных проектов. Михаил Бабич подчеркнул, что у этих начинаний в Приволжье надежные стратегические партнеры: не только представители региональной власти и ведомств, но и крупные федеральные компании.

Больше подробностей о том, как реализуются патриотические проекты в Удмуртской Республике, в материале от корреспондентов информационного агентства «Сусанин».

Объединяющая идея патриотизма