Москва. Молодой человек оставил свой автомобиль на платной парковке около аэропорта Шереметьево на 45 минут. Как сообщает Сравни.ru, за это время он должен был заплатить порядка 200 рублей, но счет ему выписали почти на 3,5 млн.

«В Шарике образовалась черная дыра - заехал на 45 минут и вместо 200 ₽, надо заплатить 3 379 800 ₽!! Почему? Потому что въехал на парковку 17(!!!) лет назад! высокая цена за право быть первым путешественником во времени... P.S. Я подошел к автомату и вставил карточку 2017/01/12 в 18:45. А оказалось что и тут я провалился в черную дыру и переместился на 8 часов в будущее!!», - написал москвич в соцсети.

Позже выяснилось, что причиной инцидента стал технический сбой паркомата. Сообщается, что неисправность уже устранили.