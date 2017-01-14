Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель «Рено Меган» въехал в «Хендай Солярис» на улице 10 лет Октября, напротив дома №72 по улице Ворошилова в Ижевске. ДТП произошло в субботу, 14 января, около 1:50, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Также виновник аварии, мужчина 1983 года рождения, не соблюдал безопасную дистанцию. В результате происшествия водитель «Хендай», женщина 1984 года рождения, получила травмы.

В отношении нетрезвого водителя возбудили дела об административных правонарушениях. Сейчас проводится расследование, которое установит степень тяжести телесных повреждений пострадавшей женщины.

Транспортное средство виновника ДТП отправили на специализированную стоянку.