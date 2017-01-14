Таиланд. Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Таиланда разбился во время авиашоу в честь Дня детей в городе Хатьяй. Как сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС, в результате трагедии погиб пилот.

Военный самолет упал на взлетно-посадочную полосу и взорвался при выполнении фигуры высшего пилотажа. Из зрителей никто не пострадал.

เครื่องบิน 'กริพเพน' ตก ขณะบินโชว์วันเด็ก นักบินดับ

После происшествия аэропорт Хатьяй закрыли, а всех зрителей эвакуировали. По данным местных властей, воздушная гавань начнет работать в ближайшие часы.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования родным погибшего пилота.