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Январь 2017
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Штраф 200 тыс рублей грозит пенсионеру из Можгинского района за застреленного лося

Также пожилого человека могут арестовать.

Штраф 200 тыс рублей грозит пенсионеру из Можгинского района за застреленного лося
Можга, можгинец, браконьеры


13:00

Можгинский район. В полицию поступило сообщение, что в лесу около поселка Люга Можгинского района незаконно застрелили лося. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, прибывшие на место происшествия правоохранители, действительно, нашли недалеко от дороги тушу животного.

«Ущерб, причиненный управлению охраны фауны Удмуртской Республики, составил 200 000 рублей», - говорится в сообщении ведомства.

В совершении преступления заподозрили 61-летнего пенсионера, жителя Можгинского района. Полиция изъяла у него незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье.

По факту незаконной охоты в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 258 УК России («Незаконная охота»). Браконьеру грозит штраф 200 тыс. рублей или арест на срок до шести месяцев.

Также пенсионера привлекут к административной ответственности за незаконное хранение гладкоствольного оружия. За это ему грозит штраф 5 тыс. рублей.

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Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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