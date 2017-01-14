Можгинский район. В полицию поступило сообщение, что в лесу около поселка Люга Можгинского района незаконно застрелили лося. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, прибывшие на место происшествия правоохранители, действительно, нашли недалеко от дороги тушу животного.

«Ущерб, причиненный управлению охраны фауны Удмуртской Республики, составил 200 000 рублей», - говорится в сообщении ведомства.

В совершении преступления заподозрили 61-летнего пенсионера, жителя Можгинского района. Полиция изъяла у него незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье.

По факту незаконной охоты в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 258 УК России («Незаконная охота»). Браконьеру грозит штраф 200 тыс. рублей или арест на срок до шести месяцев.

Также пенсионера привлекут к административной ответственности за незаконное хранение гладкоствольного оружия. За это ему грозит штраф 5 тыс. рублей.