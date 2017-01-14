Алнаши. В Алнаши из арсенала Свердловской области привезли две военные пушки. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, артиллерийские орудия временно установили у памятника участникам Великой Отечественной войны.

Доставленное оружие демилитаризировано и списано с боевой службы. Пушки представлены 112-миллиметровой гаубицей М-30 и 100-миллиметровой пушкой Т-12.

Переговоры о предоставлении селу военных экспонатов администрация Алнашей вела с министерством обороны России в течение года.

«От района было направлено письмо в адрес министра обороны Шойгу с просьбой оказания содействия в реализации задуманной инициативы. Однако существенную поддержку в получении районом военных пушек оказал наш земляк генерал-полковник, руководитель удмуртского землячества Москве Маев», - говорится в сообщении.

Где разместят пушки окончательно, пока не известно.