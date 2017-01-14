Москва. Ребята эстрадной студии «Выше радуги» детской школы искусств №2 имени Чайковского в Ижевске выступили в Государственном Кремлевском Дворце. Как сообщает пресс-служба управления по культуре и туризму администрации муниципалитета, в субботу, 13 января, там состоялось вручение национальной премии в области исполнительского искусства Art-Premium People Awards.

«Международный конкурс детского и молодёжного творчества «Кубок Арт-Премиум» - это проект, который является отличной стартовой площадкой для юных талантливых вокалистов, танцоров, актеров и музыкантов», - говорится в сообщении.

Отборочный тур на участие проходил в 25 регионах России. Отметим, что во вручении наград участвовали звезды мирового уровня и ведущие российские артисты. Какое место на конкурсе занял коллектив из Удмуртии пока не известно.