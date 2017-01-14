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Январь 2017
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.продетское творчество

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Коллектив ДШИ имени Чайковского в Ижевске выступил в Государственном Кремлевском Дворце

В Москве проходило вручение национальной премии в области исполнительского искусства.

Коллектив ДШИ имени Чайковского в Ижевске выступил в Государственном Кремлевском Дворце
Фото:пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца
дети, искусство, Москва, Детская школа искусств №2


14:00

Москва. Ребята эстрадной студии «Выше радуги» детской школы искусств №2 имени Чайковского в Ижевске выступили в Государственном Кремлевском Дворце. Как сообщает пресс-служба управления по культуре и туризму администрации муниципалитета, в субботу, 13 января, там состоялось вручение национальной премии в области исполнительского искусства Art-Premium People Awards.

«Международный конкурс детского и молодёжного творчества «Кубок Арт-Премиум» - это проект, который является отличной стартовой площадкой для юных талантливых вокалистов, танцоров, актеров и музыкантов», - говорится в сообщении.

Отборочный тур на участие проходил в 25 регионах России. Отметим, что во вручении наград участвовали звезды мирового уровня и ведущие российские артисты. Какое место на конкурсе занял коллектив из Удмуртии пока не известно.

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Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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