Москва. Фильм Андрея Кончаловского «Рай» получил премию «Белый слон». Картину признали лучшей в 2016 году по версии Гильдии кинокритиков и киноведов, сообщает «Газета.ру».

Сам Кончаловский также получил звание лучшего режиссера. По его словам, «Белый слон» для него самый дорогой приз «от родной русской критики».

«Я не знаю, почему все так возбуждены по поводу «Оскара», не самый главный приз на свете, но маркетинг есть маркетинг», – сказал Кончаловский.

Рай / 2016 / Трейлер HD

Лучшей актрисой признали Наталю Павленкову («Зоология»), а лучшим актером Тимофея Трибунцева («Монах и бес»). Награды за роли второга плана вручили Светлане Брагарник («Ученик») и Борису Каморзину («Монах и бес»).

Лучшей документальной картиной, по версии кинокритиков, стал фильм «Слишком свободный человек» о политике Борисе Немцове.