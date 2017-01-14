Ижевск. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Удмуртии повысится на 4%. С 1 июля 2017 года он составит 8 тыс. 970 рублей, с учетом применения 15% районного коэффициента, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

В целом по России МРОТ установится на уровне 7,8 тыс.

«В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 4 % и составит 7800 рублей», - говорится в сообщении.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 7,5 тыс. рублей, а в Удмуртии – 8 тыс. 625 рублей.