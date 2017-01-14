Ижевск. Удмуртия. Скидку в 25% на аренду земельного участка получат инвесторы на время строительства объектов в Удмуртии. Соответствующий проект постановления «О порядке предоставления инвесторам льготных условий пользования земельными участками, находящимися в собственности Удмуртской Республики, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» поддержало правительство региона, сообщает Агентство инвестиционного развития Удмуртии.

Аналогичные условия предоставит и администрация Ижевска. Льготы распространяются на земельные участки, которые предоставляются в аренду без торгов и если их используют для:

- региональных проектов с объемом инвестиций более 50 млн рублей, предполагающие создание новых производств;

- приоритетных инвестиционных проектов Удмуртии, по которым принято решение о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для размещения на них объектов социально-культурного или коммунально-бытового характера, или для воплощения масштабных инвестиционных проектов.

- для реализации приоритетных инвестиционных проектов республики, по которым заключено соглашение о государственно-частном партнерстве или концессионное соглашение.

Льготные условия будут действовать в период строительства объекта: с момента принятие решения о ее предоставлении до ввода объекта в эксплуатацию.