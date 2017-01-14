Москва. Российский космонавт Олег Новицкий зарегистрировался в Instagram. На своей странице он публикует снимки быта миссии на МКС и фотографии с околоземной орбиты.

В соцсети также можно посмотреть фотографии выхода в открытый космос, запуска наноспутника, ужин космонавтов в полном составе коллектива, новогоднюю атмосферу, царящую внутри «Союз МС – 03» и другие рабочие моменты.

Совместный ужин на МКС. По возможности стараемся собираться все вместе на ужин после трудового дня.

Публикаций в «Инстаграме» пока только пять, но количество подписчиков уже составило более 2,5 тыс. человек.

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