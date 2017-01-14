США. Ученые Соединенных Штатов провели несколько экспериментов и пришли к выводу, что путь к сердцу любого человека лежит через желудок. В исследовании принимали участие представители обоих полов, сообщает Spovi.ru.

Суть эксперимента заключалась в том, что всем участникам на голодный желудок показывали изображения еды. Ученые выяснили, что только фотография шоколада настраивает мозг человека на романтическую волну.

«Все дело в том, что в шоколаде содержится гормон дофамин, благодаря которому возникает чувство удовольствия», - говорится в сообщении.

Отметим, что от шоколада одинаково настраиваются на романтику и женщины, и мужчины.