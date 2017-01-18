Киев. Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко предложила Киеву отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс. Как пишут Известия, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов военнослужащая вооружённых сил Украины считает, что от Крыма «на определенное время» придется отказаться.

Савченко заявила также, что Крым является «очередным Приднестровьем», которым может стать и Донбасс. Чтобы этого не допустить, считает она, украинские власти оставят Крым «оккупированным», но «заберут Донбасс».

«Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь <…> Это не две недели и не два месяца, но это война», — сказала Савченко.

По ее мнению, договариваться по Крыму и Донбассу должны между собой Россия и Запад, а Украина не примет участия в этих переговорах, так как политически несамостоятельна.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что возвращение Крыма и Донбасса станет главной задачей для украинских силовиков в 2017 году.