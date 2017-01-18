Завьялово. Удмуртия. Автомобиль «скорой помощи» сгорел в Завьяловском районе Удмуртии. Об это корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили очевидцы происшествия.

На сайте Главного управления МЧС России по Удмуртии говорится, что инцидент произошел в понедельник, 16 января, около 17:20. Возгорание случилось на повороте на СНТ «Заря-Каменное».

«К тушению пожара привлекались одна единица техники и один человек личного состава», - говорится в сообщении.

Какой именно автомобиль сгорел, ведомство не уточняет.