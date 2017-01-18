Ижевск. Удмуртия. Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидемиологический порог на 68% в период с 9 по 13 января 2017 года. Как сообщает пресс-служба управления Роспотрбнадзора по Удмуртии, это в 1,6 раза больше прошлогодних показателей за такое время.

Всего за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболело 16 184 человека.

«Недельный уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидемические пороги во всех возрастных группах: среди взрослых - на 111%, среди детей 7-14 лет - на 85%, среди детей 3-6 лет – на 25,3%, среди детей 0-2 года - на 68%», - говорится в сообщении.

В Ижевске на 2 неделе текущего года за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 6 415 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей Ижевска был выше эпидпорога на 6,4%.

Эпидемическое неблагополучие было зарегистрировано на всей территории республики, кроме: Вавожского, Дебесского, Кизнерского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского районов.

За две недели зарегистрировано 52 случая гриппа в Вавожском, Воткинском, Кезском, Киясовском, Сюмсинском, Юкаменском, Як-Бодьинском, Ярском районах, Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле. Всего в этом сезоне гриппом заболели 219 человек.